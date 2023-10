Uccise la sorella Alice Scagni | pestato in carcere da un detenuto

Alberto Scagni, il quarantaduenne condannato a 24 anni e 6 mesi di reclusione per l'omicidio dellaAlice, accoltellata sotto la sua abitazione nel quartiere di Quinto, nel levante genovese, il primo maggio 2022, e' stato aggredito in carcere. Secondo la ricostruzione della polizia ...

Alberto Scagni, condannato a 24 anni e 6 mesi di reclusione per l'omicidio della sorella Alice, compiuto il primo maggio 2022 a Genova è stato picchiato nel carcere di Marassi da un ...Le sue condizioni non sono gravi e la prognosi è di 7 giorni. Lo scorso 29 settembre era stato condannato in primo grado a 24 anni e sei mesi per l'omicidio della sorella ...