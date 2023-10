Turismo delle radici | torna ROOTS - in con Enit

(Di martedì 17 ottobre 2023) La ricercapropriefamiliari e la conoscenza diretta dei luoghi di origine sta diventando un'esigenza sempre più urgente da parte degli italiani di seconda e terza generazione sparsi per ...

ROOTS - in, Roots Tourism International Exchange si conferma per il secondo anno un appuntamento internazionale di riferimento per ilRadici. La Borsa è organizzata dalla Regione e dall'...

A Molfetta una giornata a "stelle e strisce" grazie al turismo delle radici BariToday

Turismo delle radici, la presidente degli Abruzzesi in Paraguay torna nella “sua” Schiavi di Abruzzo Chiaro Quotidiano

Nel circuito romagnolo la piattaforma di Italian Exhibition Group riferimento per la mobilità sostenibile collettiva. Focus su turismo, lavoro e giovani ...La ricerca delle proprie radici familiari e la conoscenza diretta dei luoghi di origine sta diventando un’esigenza sempre più urgent... (© 9Colonne - citare la fonte...) Accedi al servizio Nove ...