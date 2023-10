Turchia all' Europeo | il ballo di Calhanoglu e compagni

La vittoria sulla Lettonia ha garantito alladel c.t. Vincenzo Montella la partecipazione a Euro 2024: ecco la festa in spogliatoio di Calhanoglu e dei suoi ...

In Turchia esordio da oltre 1 milione per l'ultimo film di Nuri Bilge Ceylan MYmovies.it

Montella all'esordio sulla panchina della Turchia Agenzia ANSA

10:30 Presentazione dei programmi 11:00 Diretta dalla Camera dei Deputati 14:00 Notiziario 15:00 Diretta dalla Camera dei Deputati, informativa urgente del Governo con la partecipazione del Ministro ...ROMA (ITALPRESS) - "Bisogna fare in modo che esca quello che deve uscire, che non ci sia omertà e si affronti il problema di petto. Bisogna fare in modo c ...