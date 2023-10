Truffe telefoniche agli anziani anche a Gaeta | finiscono in manette cinque persone a Napoli

Del proliferare diabbiamo a più riprese parlato su queste pagine, ma la notizia che arriva oggi è differente rispetto a quelle che siamo soliti riportare. I Carabinieri infatti hanno messo a segno un ...

Truffe telefoniche e online con Intelligenza artificiale: come funzionano QUOTIDIANO NAZIONALE

Cos'è la truffa dello squillo senza risposta e quello che non bisogna ... QUOTIDIANO NAZIONALE

L'Aquila-Atletico Ascoli 1-1, Pirozzi: “Bravi tutti, squadra in crescita. Peccato per quella traversa...” ...Le truffe agli anziani Meglio lontano dalla città. Questo sarebbe stato il modus operandi del gruppo di napoletani, finito in cella per molteplici episodi di "truffa del nipote", nell'ambito dell'inc ...