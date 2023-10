Trofeo Pulcinella | 100 Pizzaioli in gara tra innovazione e solidarietà

Leggi su ildenaro

(Di martedì 17 ottobre 2023) E’ partito il conto alla rovescia per la VIII edizione del, l’attesissima competizione internazionale, organizzata dall’Associazione Mani d’Oro, presieduta dal Maestro Pizzaiolo Attilio Albachiara, che, da lunedì 23 a mercoledì 25 ottobre 2023, prima a Striano (Na) presso il Cantiere del Gusto e poi a Volla (Na) presso il Brigante dei Sapori, vedrà 100, provenienti da diverse parti d’Italia, contendersi lo scettro del migliore. “In qualità di Presidente e di organizzatore – afferma Attilio Albachiara – esprimo profonda soddisfazione per la qualità dei partecipanti alla VIII edizione del. Siamo riusciti a mettere insieme 100 artisti della pizza, anzi 200 mani d’oro che con la loro passione e il loro amore per la pizza, sapranno andare oltre la competizione ...