Treni e disservizi | prime penali | la Regione presenta il conto con sanzioni per 350mila euro

Una battaglia portata avanti da molti sindaci: uno dei più tenaci è stato Paolo Omoboni di Borgo San Lorenzo. Trenitalia: 'Raggiunti molti standard richiesti dal contratto di servizio. Puntualità in ...

Treni e disservizi, prime penali: la Regione presenta il conto con ... LA NAZIONE

Treni, disservizi e critiche: "La Regione aumenta i ticket e gli stipendi ... IL GIORNO

Una battaglia portata avanti da molti sindaci: uno dei più tenaci è stato Paolo Omoboni di Borgo San Lorenzo. Trenitalia: "Raggiunti molti standard richiesti dal contratto di servizio. Puntualità in c ...In questi ultimi anni da pendolare e viaggiatore su rotaie per tutta la Lombardia con Trenord ne ho viste di stramberie: convogli fatiscenti, treni cancellati o in ritardo, babele di passeggeri "in ...