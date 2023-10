Travolto dallo scandalo | Nicolò Fagioli cambia vita | ecco cosa farà

(Di martedì 17 ottobre 2023) L'inchiesta sul caso scommesse della procura di Torino prosegue e mira ora alla frode sportiva. Gli inquirenti stanno cercando prove e riscontri anche in chat e dati contenuti nei telefoni sequestrati ai calciatori. Proprio lunedì, riporta La Repubblica, è cominciata l'analisi delle copie forensi di tablet e cellulari che sono state fatte con i sequestri, giovedì, nel blitz a Coverciano. Al momento gli indagati sono, Sandro Tonali eZaniolo per esercizio abusivo di scommessa, ma i nomi dell'elenco potrebbero crescere ancora.se la cava con un anno invece che i tre massimi Tra loro,potrebbe essere il calciatore che potrebbe scamparla prima. Secondo La Repubblica, i suoi legali infatti hanno definito l'accordo con la procura federale per il patteggiamento: 8 mesi ...

... annunciato il 1° ottobre scorsostesso Papa Francesco al termine dell'Angelus, insieme a ... "Ci hal'entusiasmo da tanti parti del mondo" , ha affermato Angelo Chiolazzo , fondatore ...

Corsa a tre all'Università, scende in campo anche Moschella: "Serve uno scatto d'orgoglio" MessinaToday

Travolto dallo scandalo il "Magnifico Rettore" dell'Università di ... Sudpress - Giornalismo d'Inchiesta

Tragedia a Roma. Un uomo di 78 anni è stato travolto e ucciso da un Citroen Jumper in via di Portonaccio, altezza via Latino Silvio. È successo alle 11.30. Sul posto per i rilievi ...4' di lettura Fano 17/10/2023 - Sarà un ritorno molto importante e atteso, degna conclusione delle celebrazioni dei cinque secoli dalla morte di Pietro Vannucci, universalmente noto come Pietro Perugi ...