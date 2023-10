Trappole per topi e per altri animali da giardino

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 17 ottobre 2023) Lepersono gli strumenti essenziali per la derattizzazione e la disinfestazione di un ambiente come vedremo in questo articolo perché sono delle cose più utilizzate dalle aziende specializzate. Andremo a vedere quindi in questo articolo come sono fatte questee come sono utilizzate dalle ditte specializzate, nonché quali siano glimetodi che queste aziende usano per eliminare questi roditori che sono indesiderati per gli uomini. Diciamo subito che una trappola per topo è un dispositivo che viene progettato per intrappolare e catturare in maniera efficace, ma anche umana, un roditore, tenendo presente che ci sono vari tipi di. Anche se le più comuni sono quelle ad incastro e quelle adesive. Le prime sono costituite da una piccola scatola di metallo o di plastica ...