Traffico Roma del 17-10-2023 ore 17 | 30

(Di martedì 17 ottobre 2023) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione Studio Stefano Baiocchi sul Raccordo Anulare carreggiata interna incolonnamenti permolto intenso partire dalla Nomentana all’uscita alla rustica in carreggiata esterna rallentamenti con code a tratti sempre perintenso partire ora dal bivio con laFiumicino sino alla Tuscolana risolto l’incidente già segnalato sul tratto Urbano dellaL’Aquila Abbiamo comunque incolonnamenti tra la tangenziale est e Tor Cervara in direzione del raccordo rimangono code sulla tangenziale a partire da viale Castrense sino al bivio con laL’Aquila è ancora in tangenziale incolonnamenti perintenso da Corso Francia alla in direzione di San Giovanni al centro incolonnamenti sul lungotevere altezza ...