Traffico Roma del 17-10-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 17 ottobre 2023) Luceverdevedi trovati all’ascolto poco è scorrevole illungo il Grande Raccordo Anulare In entrambe le carreggiate in via di Portonaccio volevo strada temporaneamente chiusa per incidente in via latino Silvio direzione di via Prenestina su Viale Guglielmo Marconi la polizia locale Ci Segnalarallentato a causa di un incidente avvenuto in prossimità di Piazzale Tommaso Edison in via di Torpignattara la polizia locale segna la chiusura temporanea 3 via Casilina via di Porta Furba In quest’ultima direzione per urgenti lavori sul manto stradale Inoltre chiuso anche tra via Natale Palli e via Casilina in direzione di via di Acqua Bullicante tutte le deviazioni sono indicate sul posto in via Laurentinarallentato per lavori di potatura tra via del Serafico a via di Vigna Murata In entrambe ...