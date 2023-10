Traffico Roma del 17-10-2023 ore 10 | 00

Leggi su romadailynews

(Di martedì 17 ottobre 2023) Luceverdebene trovati all’ascolto aNord trafficata la Cassia bis a causa di un incidente che sta provocando una coda tra Formello e l’uscita di via della Giustiniana direzione raccordo anulare Salaria sulla Flaminia rispettivamente travi la Spa della tangenziale Tra l’albero al bivio di Tor di Quinto sulla tangenziale rallentamenti e code perda via Tiburtina fino a via di Tor di Quinto direzione stadioanche tra l’uscita di via Salaria e viale Castrense direzione San Giovanni sul tratto Urbano della A24L’Aquila con le code a partire dall’uscita di Tor Cervara fino all’ingresso con la tangenziale in via Appia Nuova al locale Ci Segnalarallentato per incidente avvenuto in prossimità di via di Torre del Fiscale su Grande Raccordo Anulare ...