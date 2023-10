Traffico Roma del 17-10-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 17 ottobre 2023) Luceverdevery trovati all’ascoltocongestionato sul tratto Urbano della A24L’Aquila con le code a partire dal raccordo fino all’ingresso con la tangenziale e proseguendo lungo la tangenziale troviamoin coda fino all’uscita di via Salaria direzione Stadio Olimpico forti rallentamenti anche tra l’uscita San Lorenzo in viale Castrense direzione San Giovanni trafficato il quadrante Nord con le code sulla Salaria sulla Vigna rispettivamente tra Villa Spada e la tangenziale e tra labbro e al bivio di Tor di Quinto più grande raccordo anularein coda in carreggiata interna tra l’uscita e Settebagni e Nomentana ed anche tra Casilina e abbia anche la carreggiata esterna cosa tratti tra Cassia e l’uscita per laFiumicino al quartiere Alessandrino la ...