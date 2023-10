(Di martedì 17 ottobre 2023) L'Arezzoal lavoro per preparare la gara casalinga contro la Spal. Disponibile, dale condizioni di Polvani, Castiglia e Chiosa. Emergenza in difesa, Masetti ancora fuori ...

L'Arezzoal lavoro per preparare la gara casalinga contro la Spal. Disponibile, da valutare le condizioni di Polvani, Castiglia e Chiosa. Emergenza in difesa, Masetti ancora fuori per qualche ...

Torna Settembrini. In tre da valutare Quotidiano Sportivo

Il 10 ottobre torna l'(H) Open Day Salute Mentale, le iniziative in ... Ausl Romagna

Gli allenamenti sul sintetico di Foiano. L’assenza del capitano può aprire alla nuova soluzione a centrocampo .