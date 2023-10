Torino-Inter | Inzaghi può iniziare a parlarne | rientrano in 4 ? Sky

Leggi su inter-news

(Di martedì 17 ottobre 2023)puòfinalmente a parlare dicol gruppo che piano piano si sta ritrovando. Oggi ad Appiano Gentile4 nazionali. PRIMI DISCORSI ? Da Appiano Gentile per Sky Sport 24, Matteo Barzaghi fa il punto sull’: «Oggi incominciano a rientrare i nazionali: Yann Sommer, Hakan Calhanoglu, gli olandesi, Denzel Dumfries e Stefan de Vrij. Domani gli italiani impegnati questa sera contro l’Inghilterra a Wembley, oltre ai francesi Marcus Thuram e Benjamin Pavard, ad Asllani e ai sudamericani, Lautaro Martinez, Sanchez e Carlos Augusto. Quest’ultimo rientreranno giovedì.da oggi inizierà la preparazione per la partita col. Buon rendimento per Sommer, solo cinque gol subiti, importante recuperare pezzi per la ...