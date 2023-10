Topi in aula | evacuata una scuola elementare a Pisa La protesta dei genitori | «Situazione insostenibile da settimane»

Leggi su open.online

(Di martedì 17 ottobre 2023) Sembra non avere fine l’incubo della“Livia Gereschi” di, da giorni alle prese con la presenza indesiderata di ratti. Nei giorni scorsi alcune aule dell’istituto erano state chiuse proprio a causa dell’avvistamento di alcuni roditori. Dopo le polemiche die docenti, il comune è intervenuto effettuando una pulizia straordinaria che però pare non aver risolto il problema. Oggi, martedì 17 ottobre, è stato infatti avvistato un altro topo all’interno di un’chiusa ed è scattata l’evacuazione della, con i bambini che sono stati fatti uscire prima di usufruire del servizio mensa. Ora sono idegli studenti ad alzare la voce e chiedere al comune di risolvere launa volta per tutte. «Da due ...