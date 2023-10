Top Gun | The Next Generation | National Geographic ordina la docuserie sugli aspiranti piloti

Leggi su movieplayer

(Di martedì 17 ottobre 2023) Una nuovache sicuramente farà piacere agli amanti dell'aviazione... e di Tom Cruise! In una mossa che chiaramente cerca di capitalizzare il successo ottenuto un anno fa da Top Gun: Maverick, ilha annunciato l'arrivo dellaTop Gun: The. La serie seguirà un gruppo di ufficiali del Advanced Flight Training Program mentre cercano di diventared'assalto d'élite. Isi cimenteranno in prove di volo, tra cui l'atterraggio su una portaerei in mare, e la serie sarà raccontata attraverso la testimonianza di allievidella Marina, seguendoli in volo, fuori dalla base e a casa, ancor prima che alcuni di loro arrivino a pilotare l'F-35C Lightning II. …