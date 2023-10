Tony Colombo e Tina Rispoli in arresto | maxi-blitz contro la Camorra

Leggi su iltempo

(Di martedì 17 ottobre 2023) Giro di viteil clan Di Lauro, al momento affidato al fratello del boss Paolo, alias Ciruzzo 'o milionario. Nella notte, i carabinieri del Raggruppamento Operativo Speciale e del Comando Provinciale di Napoli, hanno eseguito un provvedimento di custodia cautelare, emesso dal Gip di Napoli su richiesta dalla Direzione Distrettuale Antimafia nei confronti di 27 indagati, accusati a vario titolo dei reati di associazione mafiosa, concorso esterno in associazione mafiosa, estorsione aggravata, violenza privata aggravata, associazione a delinquere finalizzata alle turbative d'asta aggravata agevolata, associazione a delinquere aggravata dall'aver agevolato un clan mafioso e dal carattere della transnazionalità finalizzata al contrabbando dei tabacchi lavorati esteri. Sequestrati beni per 8 milioni di euro. Le indagini hanno permesso di ricostruire come si fosse ...