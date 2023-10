Tony Colombo e la moglie Tina Rispoli arrestati | blitz contro il clan Di Lauro a Napoli

(Di martedì 17 ottobre 2023) Il cantante neomelodico ed ex concorrente di Ballando con le Stelle,e la, sono statiall’alba di oggi, nell’ambito di unanticamorra a. Secondo le accuse – scrive RaiNews – i due avrebbero fatto affari con ilDi. Insieme a loro sarebbero state arrestate altre... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

