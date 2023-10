Tommy Lee svela quanti litri di vodka beveva al giorno

Leggi su cinemaserietv

(Di martedì 17 ottobre 2023)Lee ha parlato a cuore aperto delle sue difficoltà con l’alcool e ha confessato di essere arrivato a bere due galloni dial, corrispondenti a più di sette, mettendo a dura prova il suo fegato. Il musicista americano della band Mötley Crüe ed ex compagno di Pamela Anderson, ne ha parlato durante una puntata del podcast di Bill Maher Nel 2020, mentre festeggiava un anno di sobrietà, un’intervista a Yahoo! Entertainment, Lee aveva già raccontato del suo rapporto estremamente complicato con l’alcool. “Bevevo solo per noia”, ha spiegato. “Mi svegliavo e bevevo solo, tuttoe solo una piccola goccia di succo di mirtillo o limonata. Bevevo due galloni, non pinte, non quarti, ma galloni, quelli con le maniglie grandi.” L’uomo ha infatti poi rivelato di aver messo il suo fegato ...