Tommaso Paradiso | il nuovo album “Sensazione Stupenda”

Leggi su nonewsmagazine

(Di martedì 17 ottobre 2023) Laè il leitmotiv dell’intero disco che Tommaso racconta attraverso tredici tracce in cui convivono momenti del quotidiano, attimi di vita colti nella loro purezza. Momenti di assoluta gioia e contentezza, ma anche frammenti di dolore, con il quale riconciliarsi per dare spazio al cambiamento. Unche esplora le profondità e che regala una nuova prospettiva, capace di trasformare anche i momenti più cupi in positivo. Tommaso racconta: «È il manifesto di ciò in cui credo, delle storie che ho vissuto, della mia estetica, della mia poetica, di ciò che sono diventato e di ciò che sono stato. Con questo disco, con queste canzoni vi sto dando tutto me stesso. Vi prego di proteggerlo insieme a me.» Prodotto da Matteo Cantaluppi, l’è il secondo lavoro in studio della carriera solista di Tommaso ...