tk421 | le foto hot dal video di Lenny Kravitz

(Di martedì 17 ottobre 2023) Lehot daldidilasciano poco spazio all’immaginazione: il musicista vincitore di un Grammy mettere letteralmente a nudo il suo corpo e la sua anima mentre si dedica alla sua routine mattutina da rockstar chic. L’artista 59enne mette in mostra i suoi addominali scolpiti e il fondoschiena nudo mentre affronta la giornata, rotolando fuori dal letto per farsi una doccia, ballando nella sua stanza, gironzolando, fumando e, naturalmente, mostrando le sue abilità con la chitarra neldiretto da Tanu Muino. Da quel momento,evita ad arte di mettere tutto in mostra – un errore già accaduto in passato – nascondendosi dietro una statua e, in un momento successivo, dietro la sua stessa mano. Poi inizia bene la giornata facendo una ...

Music Video', scrive a corredo dei pochi ma assai eloquenti secondi di videoclip per ... "Fratelli per la vita" FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %srimanenti Approfondimenti Lenny ...

Lenny Kravitz e lo strano legame con Star Wars: il vero significato del singolo TK421. Scoprilo QUI Virgin Radio

Nuove uscite musica 2023: TK421 è il nuovo singolo Lenny Kravitz Harper's Bazaar Italia

Non ha lasciato molto all’immaginazione. Lenny Kravitz, 59 anni, si è messo letteralmente e completamente a nudo nell’ultimo video clip per la sua canzone TK421, uscita il 12 ottobre, primo singolo ...Lenny Kravitz si mostra come mamma l'ha fatto nel nuovo video che spopolz in rete! Ecco come fa a essere ancora così in perfetta forma ...