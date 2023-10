Tim-Kkr | gran pasticcio in Borsa

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 17 ottobre 2023) Doveva essere il giorno dell’exploit indel titolo Telecom, dopo che nel week end il fondo americano Kkr ha formalizzato l’offerta d’acquisto vincolante per la rete che supera i 20 miliardi in cui lo stato italiano riesce a ritagliarsi un ruolo di primo piano. Invece è stato un disastro. Il titolo del gestore telefonico ha perso il 6,2 per cento a Piazza Affari, come nei momenti più critici della sua storia. Gli investitori hanno dato il via a un’ondata di vendite di fronte a una comunicazione che è apparsa poco rassicurante su tempi e modalità. L’offerta di Kkr, così com’è stata spiegata da Telecom, è vincolante per la rete e scade l’8 novembre, ma non è vincolante per i cavi sottomarini di Sparkle, che richiederà altre 4-8 settimane. Per giunta non viene chiarito che si tratta di due percorsi distinti e separati, che l’uno non dovrebbe condizionare l’esito ...