The Crown | parlano gli attori Elizabeth Debicki è Diana | “Una sfida incredibile”

Leggi su 361magazine

(Di martedì 17 ottobre 2023) Svelate inoltre nuove immagini Sono state svelate nuove immagini della prima parte della sesta e ultima stagione di The. Lo show sarà disponibile su Netflix in due parti: la prima (episodi 1-4) il 16 novembre 2023 e la seconda (episodi 5-10) il 14 dicembre 2023. La prima parte della nuova stagione descrive gli albori della relazione tra la Principessae Dodi Al Fayed prima che un fatidico viaggio in macchina abbia conseguenze tragiche. Parlando del suo ruolo da protagonista in questa stagione,(la Principessa) dice: “Penso che sia unadavvero unica come attrice, ritrarre quei giorni. Mi fidavo davvero del progetto che Peter ha creato a livello emotivo. È la sua interpretazione e credo che per me avesse un senso. Perché, ovviamente, è tragico e ...