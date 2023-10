The Crown | online le immagini degli ultimi giorni di Diana

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 17 ottobre 2023) Siamo ormai agli sgoccioli, Thesta per tornare per la sua ultima stagione e Netflix ha rilasciato lein anteprima dei primi quattro episodi della sesta stagione di The, in arrivo il 16 novembre, esattamente ad un mese dall’uscita. Gli episodi raccontano la storia d’amore tra la principessae Dodi Fayed nell’estate del 1997, che ha scatenato un’incessante copertura da parte dei tabloid, e che ha portato all’incidente d’auto fatale che è costato la vita a entrambi. The: pubblicate lediLe foto ritraggono(Elizabeth Debicki), insieme ai figli, in vacanza con il proprietario di Harrods e Ritz Paris Mohamed Al Fayed (Salim ...