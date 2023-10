“The Crown 6” | scoppia il caos a Palazzo sul fantasma di Diana | foto

Leggi su dilei

(Di martedì 17 ottobre 2023) L’indiscrezione secondo cui ildidovrebbe apparire nel finale di The6 ha gettato letteralmente nelBuckingham Palace. Quella della Principessa non sarebbe certo una “magnifica presenza” per citare il film di Ferzan Özpetek del 2012. Lo stesso William è intervenuto per dire che è profondamente addolorato di questa scelta di copione. The6, ildisconvolge ilProbabilmente il Principe del Galles non sarà l’unico ad addolorarsi nel vedere ritratta sua madre sotto forma dinella serie che più di tutte ha voluto far emergere i panni sporchi della Famiglia Reale. La memoria diè quasi sacra per gli inglesi e non solo e solo l’idea che possa essere in ...