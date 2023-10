Terrorismo | Tajani “Al momento nessuna minaccia diretta all' Italia”

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 17 ottobre 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Alnon ci sono minacce dirette verso l', però può esserci sempre qualche fondamentalista esagitato, qualche cane sciolto, quindi la prevenzione è massima. Non abbiamo pericoli segnalati imminenti. Si fa di tutto perchè glini possano vivere in sicurezza, anche controlli sugli immigrati che arrivano perchè non ci siano infiltrati terroristi”. A dirlo il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio, a Radio Anch'io. “Il livello di guardia è già stato alzato da qualche giorno, stiamo tenendo tutto sotto controllo – aggiunge -. Le nostre forze dell'ordine lavorano con attività di prevenzione, tanto che stamane sono state arrestate due persone accusate di”. – foto: Agenzia Fotogramma –(ITALPRESS).