Tenta di rapinare un pony pizza dello scooter | arrestato 34enne

(Di martedì 17 ottobre 2023) Romano di Lombardia. È arrivato sotto casa del cliente per consegnare le pizze, a Romano di Lombardia. Ha spento lolasciando le chiavi appese, ha suonato il citofono e, mentre attendeva, ha notato un uomo salire sul suo mezzo per rubarglielo. Così il ragazzo, undi 18 anni, si è avvicinato alloed ha avuto la prontezza di togliere le chiavi e mettersele in tasca. Pensava così di scoraggiare il ladro, che invece si è arrabbiato ed ha cominciato ad urlargli contro e ad inseguirlo. Il 18enne è corso verso l’abitazione del cliente, che proprio in quel momento ha aperto il cancello pensando di trovarsi davanti le pizze fumanti, non un giovane spaventato. Lo ha subito fatto entrare, richiudendo l’uscio dietro di sé. Il ladro, I.A.O., nigeriano di 34 anni, si è alterato ancora di più: ha ...