Tennis | tuffo spericolato con vista mozzafiato | lato B di marmo

Leggi su ilveggente

(Di martedì 17 ottobre 2023), uncon unada togliere il fiato: ilB della giocatrice ha lasciato tutti senza parole. Nata a Montréal nel 1994, dopo aver raggiunto ottimi risultati a livello junior si è fatta notare per i tanti traguardi raggiunti nel corso della sua carriera. Allo stesso tempo, si è guadagnata una popolarità davvero impressionante online e, in particolare, sui social in cui condivide i suoi scatti. La bellezza dellata non è mai passata inosservata e, di recente, si è spinta oltre ogni limite mandando Instagram in delirio. InstagramNel 2014 è entrata nella top 10 delle migliori giocatrici affermandosi alla posizione numero 5 del ranking mondiale. I successi, a distanza di qualche anno, si sono ...