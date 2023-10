Tennis | Torneo Monastir Esordio facile per Bronzetti

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di martedì 17 ottobre 2023) Al secondo turno sarà derby romagnolo con Sara Errani ROMA -sul velluto per Lucianel "Jasmin Open", Wta 250 dotato di un montepremi da 259.303 dollari, che si sta disputando sui campi in cemento di, in Tunisia. La 24enne riminese di Villa Verucchio, numero 62 Wta e sesta