Tennis | Karatsev e Popyrin sbattono fuori Tiafoe e Khachanov dal torneo di Tokyo Ok Fritz e Ruud | sudano Shelton e De Minaur

Leggi su oasport

(Di martedì 17 ottobre 2023) Quasi completato il primo turno delATP di. Nove le partite giocate oggi sul cemento statunitense, con il solo match tra il vincitore di Shanghai Hubert Hurkacz ed il cinese Zhang Zhizen ad essere ancora in ballo per il turno di ‘debutto’. Il primo nome di spicco a cadere è Karen: il russo viene superato senza problemi dall’australiano Alexei, pagando molto più del suo avversario le imprecisioni al servizio. Per il numero 15 al mondo, dopo il trionfo di Zhuhai, è arrivato solo un successo al debutto a Shanghai. E a proposito di sorprese, Aslanfa lo scherzetto a Frances: il russo è in giornata sì, colleziona dieci ace e supera lo statunitense, che probabilmente dice addio alle già poche speranze di qualificarsi alle Finals. Anche Diego ...