Tendenza “Perfect Skin” | un prodotto per combattere tutte le problematiche

(Di martedì 17 ottobre 2023) Arriva una mousse detergente ad azione attiva contro le impurità della pelle a base di Acido Salicilico, Tea Tree e Bardana. Ideale per pelle grassa, mista, acneica, problematica, pelle con rosacea, couperose e dermatite seborroica Cleansing Active Mousse è disponibile al costo di 22,00 €, in vendita in farmacia, parafarmacia e online su www.lelangcare.com LeLangcare, il marchio di cosmetica 100% made in Italy nato nelle Langhe, in Piemonte, dove ha sede il laboratorio interno dell’azienda, presenta una nuova referenza dedicata alla detersione. Si chiama Cleansing Active Mousse ed è un detergente viso a base di Acido Salicilico al 0,5% e con una formulazione attiva sulla pelle, formulata per detergere in profondità e rimuovere impurità e cellule morte liberando lo strato corneo e i pori dalle ostruzioni nel rispetto dell’equilibrio ...