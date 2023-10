Tel Aviv | “L’offensiva di terra potrebbe non esserci” Netanyahu | “Colpiremo Gaza con forza” Morto uno dei tre italo-israeliani dispersi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 ottobre 2023) LA DIRETTA – Oltre ottanta palestinesi uccisi nelle aree di Khan Yunis e Rafah, dove sono scappati i civili evacuati dal Nord. Hamas: “Tremila morti nella Striscia”. Secondo Save the Children hanno perso la vita più di mille bambini. Biden domani in Israele e poi in Giordania L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.