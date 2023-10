TEDx arriva all’Università degli Studi di Salerno

Leggi su zon

(Di martedì 17 ottobre 2023) L’ 8 Novembre il Teatro di Ateneo “F.Alison” (Edificio A2, campus di Fisciano) ospiterà per la prima voltaUni, un evento indipendente organizzato in forma gratuita e volontaria dagli studenti con il patrocinio dell’Universitàdi, allo scopo di “connettere le idee ad un pubblico che possa impugnarle per fare la differenza”. Attraverso il tema “Hands on“, filo conduttore e chiave di lettura dei discorsi dalle diverse prospettive, l’obiettivo è promuovere l’idea che il progresso debba essere etico e concreto. “Hands on” è un riferimento ad unoimperativi alla base dell’etica hacker già dai primi anni ’70. L’idea è quella che il modo migliore per comprendere qualsiasi cosa, che sia un sistema informatico o una produzione teatrale, sia quello di ...