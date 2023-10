(Di martedì 17 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDopo il successo del primo appuntamento, alEduardo De Filippo di, diretto da Roberta Stravino, domenica 22 ottobre, alle ore 18, prosegue la seconda edizione diIn, la rassegna per grande e piccini riconosciuta dal Ministero della Cultura che coinvolge compagnie provenienti da tutta Italia. Domenica 22 ottobre è la volta di Magazzini di fine millennio con “tondo accetta tutto il mondo”, scritto e diretto da Massimiliano Foà, con Simone Di Meglio, Lorenzo Ferrara, Sara Marzullo. Tre viaggiatori senza tempo si incontrano ogni volta che ci sono bambini pronti ad ascoltare, per raccontarsi quello che hanno conosciuto. Radicati alla terra, ispirati dall’acqua e trainati dal vento, invitano a immaginare luoghi e profumi ...

Come ha osservato il sindaco di Milano e presidente della Fondazionealla Scala Giuseppe ... Per me riunire tutta lanel nido centrale è una cosa importante' ha sottolineato il ...

Teatro In Famiglia, ad Arzano 'Giro giro tondo accetta tutto il mondo' anteprima24.it

I Malefici": musical per famiglie a teatro! Comune di Portogruaro

Domenica 28 aprile, “Questi fantasmi!”: Un capolavoro senza tempo di Eduardo De Filippo, che ti condurrà in un mondo sospeso tra realtà e immaginazione. Profondi temi umani saranno affrontati con la ...Il Teatro Biondo di Palermo compie 120 anni e per celebrare la ricorrenza inaugura la mostra Palcoscenico Biondo, nel Foyer della Sala Strehler venerdì 20 ottobre alle ore 18.30. Nata su iniziativa ...