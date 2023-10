Tc Prato | trasferta super A Cagliari vittoria e sorrisi

Bella prestazione della formazione femminile che ora guida il girone di A2. Cade invece il Tc Bisenzio contro la corazzata Palermo, ma la prestazione ...

Serie B. Ottima la partenza dei Grifoni che vincono in casa. Straordinario l’impatto del neo-acquisto Youssef Hachimi che al debutto in campionato con la nuova maglia segna subito una tripletta, dando ...Il Prato Calcio a 5 inizia la sua avventura nel campionato femminile di serie B con un pareggio esterno contro la Littoriana Latina. Torrini e Borghesi segnano per le biancazzurre, mentre Vattone e Be ...