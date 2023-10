Taylor Swift | The Eras Tour è il film-concerto che ha incassato di più | ma l' esperienza di visione è orribile

Leggi su movieplayer

(Di martedì 17 ottobre 2023) Incassi record per: The, ma molti spettatori hanno espresso disappunto per il comportamento del pubblico del. Nel weekend di apertura,: Theha infranto ogni record diventando ilche hadi più nella storia con circa 96 milioni di dollari al botteghino nordamericano, a cui vanno aggiunti altri 30 milioni dai mercati esteri portandolo a superare i 126 milioni globali. Ma non tutti gli spettatori sono rimasti soddisfatti, c'è chi ha parlato addirittura di "cinematografica" per via del comportamento dei fan della diva del pop. ...