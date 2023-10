Taylor Swift presta la sua casa a Gigi Hadid e Bradley Cooper

(Di martedì 17 ottobre 2023) Sembra cheabbiato la sua. I due si sono rifugiati nella dimora sulla spiaggia di Rhode Island della cantante nel bel mezzo del gossip che li vorrebbe come nuova coppia, ha rivelato una fonte esclusiva a Us Weekly. “sono amiche strette da anni“, dice l’insider, sottolineando che quando la cantante di “Getaway Car”, 33 anni, ha saputo che, 28 anni, e, 48 anni, “avevano bisogno di un posto tranquillo dove incontrarsi, è stata più che felice di far loro usare la sua proprietà sulla costa di Rhode Island“. La, da parte sua, è stata nella tenuta costiera “un sacco di volte e ha pensato ...

Leggi Anche I Maneskin incoronati anche agli Mtv VMA, ma èl'asso pigliatutto Chi è Anitta Classe 1993, 30 anni e il ritmo latino nel sangue. Anitta, pseudonimo di Larissa de Macedo ...

Taylor Swift e Travis Kelce fanno sul serio: le prime foto insieme. Sono i nuovi David e Victoria Beckham Vanity Fair Italia

Il grande successo di Taylor Swift - The Eras Tour si accompagna al dibattito sul comportamento del pubblico, scatenato, in sala ...Incassi record perTaylor Swift: The Eras Tour, ma molti spettatori hanno espresso disappunto per il comportamento del pubblico del film-concerto.