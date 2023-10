Tabby Brown è morta | la modella ex fidanzata di Mario Balotelli aveva 38 anni Mistero sul decesso

(Di martedì 17 ottobre 2023) E’tragicamente all’età di 38di playboy ed exdel calciatoresulle cause del. I fan sconvolti dalla scioccante notizia La 38enneè deceduta in modo tragico. Dalla notizia i follower sono rimasti allibiti e si domandano come sia potuto accadere., nata nel sud di Londra, oltre ad essere una fotoper le riviste Cosmopolitan ed ELLE, ha lavorato anche per la nota rivista Playboy e ha recitato in The Bachelor di Channel 5. Apparsa anche in diversi spot televisivi per brand importanti come Canon, Virgin Atlantic, AX e Lynx....

E' morta, la modella ed ex di Mario Balotelli aveva solo 38 ...

Tabby Brown è morta, la modella di Playboy era l'ex fidanzata di Mario Balotelli: aveva 38 anni ilmessaggero.it

Morta la modella e ballerina Tabby Brown, ex di Mario Balotelli. Aveva 38 anni la Repubblica

Lutto che colpisce Mario Balotelli, con la notizia della morte della sua ex fidanzata: non sono ancora state rese note le cause del decesso ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...