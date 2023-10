Svezia | il ct Andersson sull'attentato a Bruxelles | 'Tristi e con le lacrime agli occhi In che mondo viviamo?'

(Di martedì 17 ottobre 2023) Il ct della, Janne, ha parlato in conferenza stampa dopo che la gara fra il Belgio e la sua Nazionale è stata sospesa...

...nazionale svedese Janne. 'A metà tempo abbiamo sentito questa incredibile notizia. Tutti i giocatori non volevano continuare' , ha spiegato. 'In che razza di Mondo viviamo Anche in...

Attentato Bruxelles, Andersson: "Siamo tristi, in che razza di mondo ... Sport Mediaset

Orrore in Belgio: terrorista Isis uccide due tifosi svedesi. Gara sospesa, stadio evacuato nella notte La Gazzetta dello Sport

"Siamo tristi e abbiamo le lacrime agli occhi". Lo ha detto il ct della nazionale svedese Janne Andersson in conferenza stampa dopo la partita ...di Francesca Pierantozzi «Viviamo per la nostra religione, moriremo per questa stessa religione, ho vendicato i musulmani, ho appena ucciso tre svedesi, sono un ...