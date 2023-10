Supplenze da GaE e GPS 2023 | i bollettini al 17 ottobre AGGIORNATO

dae GPS 2023, quanti turni di algoritmo ci saranno Minimo due, massimo. Ecco le province che hanno pubblicato Abruzzo Chieti e Pescara - bollettino 8 settembre - terzo turno 18/09 - ...

Nomine supplenze 2023/24 da GaE e GPS: ultimi bollettini pubblicati e rettifiche (AGGIORNATO il 16 ottobre) Scuolainforma

Supplenze 2023/24: ci sono due tipi di MAD. Chi è in GPS può inviarla Alcuni chiarimenti Orizzonte Scuola

Supplenze da GaE e GPS 2023/24, ecco le prime nomine: elenchi USP in aggiornamento.Supplenze docenti per l'anno scolastico 2023/24, Avvisi USP per GPS esaurite in alcune classi di concorso (aggiornamento del 16 ottobre).