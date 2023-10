Suning | altro aiuto dal governo cinese! Ma Oaktree intenta azioni legali

Leggi su inter-news

(Di martedì 17 ottobre 2023)nel 2020 è stata coinvolta in una profonda crisi di debito dopo aver preso ingenti prestiti. Secondo quanto riportato da Caixin, ilcinese riceverà ancora una grossa somma di denaro per rilanciare la propria attività. Ma diversi creditori (compresoCapital Management) hannotocontro l’attuale proprietario dell’Inter.DAL, colosso cinese specializzato nella vendita al dettaglio ormai dal 2020 sta affrontando una profonda crisi e presto riceverà altri aiuti pari a 5 miliardi di yuan (685 milioni di dollari) da Citic Trust e China Huarong Asset Management, sostenuti dallo Stato, per aiutare a rilanciare la propria attività. La tranche iniziale di finanziamento fornirà ...