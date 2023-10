Sulla Manovra la fiera dell' ipocrisia per idioti

Leggi su iltempo

(Di martedì 17 ottobre 2023) Siamo un popolo di. Almeno per il centrosinistra. Che, con i Cinque Stelle, continua a immaginare (e trattare) i cittadini come minus habens. L'Italia è l'unico paese in Europa a non avere un confronto politico costruttivo perché l'opposizione preferisce fingersi innocente piuttosto di assumersi le proprie responsabilità. Ponzio Pilato, al confronto, era un dilettante. Ladel governo Meloni è un miracolo di equilibrismo tra i disastri ereditati da Pd e M5S, eppure i primi a criticarla sono stati proprio Elly Schlein e Giuseppe Conte. Schlein in merito ai fondi destinati alla Sanità, a suo avviso pochi: dovrebbe dirlo a chi l'ha preceduta, ai kompagni che hanno tagliato negli ultimi decenni i fondi per il comparto sanitario facendo, al contempo, una guerra ideologia ai presidi privati. Conte, invece, è il genio che ha partorito – ...