Sturm Graz-Atalanta | da mercoledì alle 12 in vendita i biglietti per la trasferta

(Di martedì 17 ottobre 2023) Saranno disponibili a partire d12 di(18 ottobre) inlibera idel settore ospiti per assistere a, terza partita del Girone D del Group Stage di UEFA Europa League 2023/24 in programma18.45 di giovedì 26 ottobre. I ticket saranno acquistabili online sul sito Vivaticket cliccando il link https://www.vivaticket.com/it/ticket/uefa-europa-league--bc/221406 d12 di1819 di giovedì 19 ottobre. Chi finalizzerà l’acquisto riceverà, entro lunedì 23 ottobre, iin formato pdf all’indirizzo mail dell’account ...

Tutte le informazioni per quanto concerne i biglietti di- Atalanta, in particolar modo sul settore ospiti In vista della partita d'Europa League- Atalanta, la società nerazzurra ha messo sul proprio sito ufficiale tutte le ...

UEL MD3, Sturm Graz-Atalanta, info biglietti Atalanta

Sturm Graz-Atalanta, da mercoledì alle 12 in vendita i biglietti per la ... BergamoNews.it

Messa alle spalle la seconda sosta stagionale, l’Atalanta è poi attesa da un nuovo tour de force: si comincia domenica 22 ottobre in campionato con la sfida a l Genoa (alle 18 a Bergamo), poi ...Dalle ore 12 di mercoledì 18 ottobre saranno disponibili i biglietti per il settore ospiti di Sturm Graz-Atalanta, match di Europa League che metterà di fronte i nerazzurri alla formazione austriaca.