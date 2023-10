Strega | conto salato | tutte le squalifiche di Benevento-Picerno e le motivazioni

Leggi su anteprima24

(Di martedì 17 ottobre 2023) Tempo di lettura: 4 minutiIl Giudice Sportivo presenta ildopo la gara tra. Paga dazio la, che perde in un colpo solo direttore tecnico, dirigente, preparatore e, soprattutto, Alessandro Marotta. L’attaccante giallorosso, autore del momentaneo uno a uno su calcio di rigore, è stato infatti squalificato per tre giornate e, dunque, salterà le sfide in rapida successione con Sorrento, Foggia e Potenza. Una squalifica motivata in due punti dal Giudice sportivo: “A) per avere, al 37° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento, lo colpiva con una gomitata al volto, senza conseguenze; B) per avere, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della ...