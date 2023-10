Stranger Things 5 | la data di inizio riprese svelata?

Leggi su cinemaserietv

(Di martedì 17 ottobre 2023) Ci sono aggiornamenti sulladidi5: il produttore della serie tv Netflix ha dichiarato che i fratelli Duffer sono riusciti a riprendere il lavoro sull’ultima uscita del successo di Netflix mentre i registi attendono lo sciopero degli attori. La quinta e ultima stagione distava per iniziare lequando la Writers Guild of America e la SAG-AFTRA hanno scioperato. Mentre lo sciopero della WGA è stato risolto, i membri della SAG-AFTRA sono ancora in sciopero, poiché i funzionari dell’Alliance of Motion Picture and Television Producers si sono momentaneamente allontanati dal tavolo delle trattative. “Posso dire che speriamo di iniziare leil prima possibile“, ha detto Levy ...