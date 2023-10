Strage di Erba | Olindo e Rosa presentano la richiesta della revisione del processo

(Di martedì 17 ottobre 2023) Pubblicato il 17 Ottobre, 2023 “C’è molto di più rispetto ai temi portati dal magistrato. Abbiamo allegato sette consulenze, audio e video e affrontato tempi più vasti”.Così l’avvocato Fabio Schembri, autore dell’istanza insieme con i colleghi Nico D’Ascola, Patrizia Morello e Luisa Bordeaux. La difesa diRomano eBazzi ha presentato alla Corte d’Appello di Brescia unadisentenza all’ergastolo inflitto ai coniugi per ladiche segue, a distanza di mesi, quella del sostituto pg di Milano Cuno Tarfusser. Tra gli argomenti, le modalitàmorte di Valeria Cherubini che sarebbero “Incompatibili” con la tesi dicolpevoli, le intercettazioni ...

I legali di Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati in via definitiva per la strage di Erba (Como) dell'11 dicembre 2006 (quattro morti e un ferito grave), hanno depositato alla Corte d'assise di Bresc ...Depositata alla Corte d'Assise di Brescia l'istanza di revisione della condanna all'ergastolo da parte di Olindo Romano e Rosa Bassi: tra gli argomenti dei legali sette consulenze allegate ...