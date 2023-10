Strage di Erba | colpo di scena | Rosa e Olindo chiedono la revisione del processo “Nuove prove”

(Di martedì 17 ottobre 2023)diin quello che sembrava ormai, a distanza di diciassette anni, un caso chiuso. Un’istanza didella sentenza di condanna all’ergastolo diRomano eBazzi per ladidell’11 dicembre del 2006 è stata presentata alla Corte d’appello di Brescia dalla difesa dei coniugi (avvocato Fabio Schembri) dopo quella firmata dal sostituto pg di Milano Cuno Tarfusser. I legali diRomano eBazzi, condannati in via definitiva per ladi(Como) dell’11 dicembre 2006 (quattro morti e un ferito grave), hanno depositato alla Corte d’assise di Brescia l’istanza didi condanna per i coniugi. Gli avvocati Fabio Schenbri e Luisa ...

I legali di Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati in via definitiva per ladi(Como) dell'11 dicembre 2006 (quattro morti e un ferito grave), hanno depositato alla Corte d'assise di Brescia l'istanza di revisione di condanna per i coniugi. Gli avvocati Fabio ...

Strage di Erba, Olindo e Rosa chiedono la revisione della sentenza TGCOM

Strage di Erba, Olindo e Rosa chiedono revisione sentenza: avvocati ritengono di avere elementi utili al prosc ilmessaggero.it

I legali di Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati in via definitiva per la strage di Erba (Como) dell'11 dicembre 2006 (quattro morti e un ferito grave), hanno depositato alla Corte ...Condannati in via definitiva per la strage di Erba, Olindo Romano e Rosa Bazzi hanno depositato alla Corte d'Assise di Brescia l'istanza di revisione di condanna. Gli avvocati Fabio Schembri e Luisa B ...