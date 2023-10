Strage di Erba | cambia tutto | è arriva la richiesta di Olindo e Rosa

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 17 ottobre 2023) Depositato alla Corte d’Assise di Brescia l’istanza di revisione di condanna sulladi. I legali diRomano eBazzi ritengono di aver nuovi elementi tali da portare a un proscioglimento della coppia in carcere dal 2007. I due sono stati condannati in via definitiva per aver ucciso quattro persone e averne ferita gravemente un’ultima. LEGGI ANCHE: Greta Thunberg arrestata a Londra LaLafu compiuta l’11 dicembre 2006 dai coniugi che uccisero a colpi di coltello e spranga Raffaella Castagna, il figlio Youssef Marzouk, la madre Paola Galli e la vicina di casa Valeria Cherubini. Il marito di quest’ultima, Mario Frigerio, colpito con un fendente alla gola e creduto morto dagli assalitori, riuscì a salvarsi grazie ad una malformazione alla carotide ...