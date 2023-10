Strage all’ospedale di Gaza | almeno 500 morti Israele | “È il lancio fallito di un razzo di Hamas” video

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 17 ottobre 2023) Sarebbero 500 le vittime del raid israeliano sull’ospedale di. Lo riporta Al Jazeera. Il presidente del’autorità palestinese, Abu Mazen, ha intanto indetto tre giorni di lutto. Abu Mazen ha anche cancellato l’incontro previsto con Joe Biden ad Amman. La versione dell’esercito israeliano: è undi undi“Abbiamo ricevuto l’informazione quando eravamo riuniti con tutti i leader. Sembra che sia confermato. E un attacco contro una infrastruttura civile non e’ in linea con il diritto internazionale”. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, in conferenza stampa al termine del vertice Ue straordinario inconferenza sulla crisi in Medio Oriente, rispondendo a una domanda in merito all’attacco contro l’ospedale di ...