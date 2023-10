Stipendi docenti e Ata | Pacifico Anief | “100 euro in più nel 2024 | una piccola boccata d’ossigeno”

Leggi su orizzontescuola

(Di martedì 17 ottobre 2023) "L’indennità di vacanza contrattuale completa pere Ata l’avevamo chiesto con dei modelli messi a disposizione dallo scorso mese di gennaio e ora finalmente il Governo ci ha ascoltato: con ili lavoratori della scuola avranno 100di aumenti in automatico, quindi in un anno una mensilità in più. Questo è quello che ci voleva, unadi ossigeno rispetto all'inflazione anche se non risolutiva". L'articolo .